البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في دير الأنبا بولا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا دانيال عرض على البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في دير الأنبا بولا بالبحر الاحمر.

البابا تواضروس يناقش موضوعات الخدمة في إيبارشية دشنا

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا تكلا مطران دشنا، بمحافظة قنا.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا تكلا مطران دشنا، عرض على البابا تواضروس الثاني بعض الأمور الرعوية المتعلقة بالخدمة في إيبارشية دشنا.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أيضا في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا ديسقورس عرض على قداسة البابا تواضروس بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في دير القديس يحنس القصير.

