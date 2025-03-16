محافظ أسيوط يكلف بالمتابعة الطبية لفتيات دار أيتام

تفقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بشارع ثابت بحي غرب مدينة أسيوط بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك للإطمئنان على أحوال الفتيات المقيمات في الدار في إطار حرصه المستمر على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وخلال الزيارة قام بتقديم مساعدات مادية ومعنوية لدعم الفتيات ورحلة للملاهي لرسم الإبتسامة على وجوههن، جاء ذلك بحضور الشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي والدكتورة أماني الليثي رئيس مجلس إدارة دار الصفا لرعاية الفتيات والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

محافظ أسيوط يلتقي الفتيات المقيمات في الدار

وفي جو من الود والرحمة، التقى محافظ أسيوط الفتيات المقيمات في الدار، واطمأن على حالتهن النفسية والصحية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتوفير الدعم الكامل لهذه الفئة الغالية من المجتمع، لا سيما في شهر رمضان الذي يحمل في طياته معاني الرحمة والمشاركة.

وفي كلمته أثناء الزيارة، أكد محافظ أسيوط على الإهتمام بالأيتام، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز سبل الحياة الكريمة لهم مشيرًا إلى أن مثل هذه الزيارات تعد فرصة للتواصل المباشر معهم والتعرف على متطلباتهم، مؤكدًا أن هذه الزيارات ستستمر بصفة دورية.

ترتيب رحلة ترفيهية للملاهي للفتيات في دار الصفا

كما وجه محافظ أسيوط بترتيب رحلة ترفيهية للملاهي للفتيات في دار الصفا والفتيان في دار الحنان، حيث تهدف هذه الرحلات إلى إدخال الفرح والسرور في قلوبهم وتوفير لحظات من الترفيه بعيدًا عن الروتين اليومي كما وجه أيضًا بتوفير مجموعات تقوية تعليمية لهم في مختلف المواد الدراسية بالإضافة إلى تنظيم كورسات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي لدعم مهاراتهم وزيادة فرصهم في المستقبل.

كما قام محافظ أسيوط بتقديم مساعدات مالية للدار، حرصًا منه على إدخال البهجة والسرور في قلوبهن وأشار إلى أن الدولة والمجتمع لا يدخران جهدًا في توفير سبل العيش الكريم للأطفال اليتامى، وتقديم الدعم المستمر لهم من خلال برامج رعاية متنوعة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإهتمام بالصحة العامة، حيث وجه بتوفير مباشرة طبية دورية للأيتام بجميع دور الأيتام على مستوى المحافظة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة وكذلك مباشرة نفسية واجتماعية بصفة دورية

من جانبها، عبرت الفتيات في دار الصفا عن شكرهن وامتنانهن للمحافظ على زيارته الكريمة، مؤكدات أن الدعم المقدم لهن يعد دافعًا كبيرًا لهن لمواصلة حياتهن بأمل وتفاؤل.

وفي ختام الزيارة، توجه المحافظ بالشكر إلى إدارة الدار على جهودهم المبذولة في رعاية الفتيات، مؤكدًا دعم المحافظة المستمر لدور الرعاية وتوفير كافة احتياجاتهم لضمان حياة أفضل لهم.

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