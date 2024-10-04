محافظ أسيوط يهدي التلاميذ الأيتام والأسر الأولى بالرعاية 200 لحاف وحقيبة مدرسية (فيديو)

واصل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إهداء التلاميذ الأيتام وغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والأرامل حقائب مدرسية ولحاف فايبر لكل أسرة ممن تقدموا للمحافظ بطلبات للحصول على مساعدات استعدادًا لفصل الشتاء ودخول المدارس وذلك خلال احتفالية أقيمت بالبهو الرئيسي بديوان عام المحافظة بحضور المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يهدى 100 لحاف فايبر و100 حقيبة مدرسية للأسر الأولى بالرعاية

حيث أهدى المحافظ 100 لحاف فايبر و100 حقيبة مدرسية للفئات المستحقة بكافة المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة بعد أن قامت المحافظة بتدبير أغطية الشتاء لتوزيعها على المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين بالمجان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية دعمًا لهم لتخفيف العبء في مواجهة أعباء العام الدراسي وفصل الشتاء وبما يساهم أيضا في تعزيز جهود الدولة المبذولة لخدمة أهالي المحافظة.



وقدم المحافظ، التهاني للتلاميذ بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا مليئا بالنجاح والتفوق، داعيًا الجميع إلى التكاتف والتعاون في دعم أبناء المحافظة، موجهًا الشكر لكل القائمين على رعاية هذه الأسر.



ووجه أبوالنصر رسالة للتلاميذ بالجد والاجتهاد في دراستهم وحب التعليم والعمل الجماعي من أجل مستقبل بلدنا مصر، كما عبرت الأسر والتلاميذ عن سعادتهم إزاء اهتمام محافظ الإقليم بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم والتعرف على مشكلاتهم عن قرب والعمل على سرعة حلها.

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