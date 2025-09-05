الجمعة 05 سبتمبر 2025
شاهد أهداف البرازيل أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم (فيديو)

 حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا أمام تشيلي 3-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 17 من منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أقيمت على ملعب ماراكانا.

أهداف مباراة البرازيل ضد تشيلي

 أحرز الهدف الأول في مباراة البرازيل أمام تشيلي اللاعب استيفاو في الدقيقة 38 من الشوط الأول، بينما تعرض جييرمو ماريبان للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قبل تدخل تقنية الفيديو لإلغاء الطرد.

 

وفي الدقيقة 72 سجل لوكاس باكيتا الهدف الثاني بضربة رأس سكنت الشباك، بينما اختتم برونو جيمارايش الثلاثية لـ منتخب البرازيل في الدقيقة 76 بعد مرور 4 دقائق فقط على إحراز الهدف الثاني لراقصي السامبا.

وبهذا الفوز رفع منتخب السيليساو المتأهل رسميًا لبطولة كأس العالم 2026 رصيده للنقطة 28 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد منتخب تشيلي عند 10 نقاط في المركز العاشر والأخير.

