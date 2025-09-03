أنشيلوتي: حان وقت تتويج البرازيل بكأس العالم واستبعاد نيمار لأسباب فنية

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، أن استبعاد نيمار من قائمة السامبا لخوض مباراتي تشيلي وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026، جاء لأسباب فنية.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي: "استبعاد نيمار من المنتخب فني ومبني على عدة أشياء، أعرف ما يفعله اللاعب والمشكلات التي عانى منها، لا أحد قد يشكك في مستوى نيمار الفني ولكننا نقيم حالته البدنية، وليس هو فقط بل جميع اللاعبين في مختلف المسابقات، لدينا 70 لاعبا قد يمكنهم اللعب بالمنتخب".

وواصل "كنا سعداء بمباراة باراجواي، نريد أن نلعب بكثافة وبقوة دفاعية وأن نتحرك بسرعة بالكرة، يمكننا تكرار مباراة باراجواي وستكون جماهيرنا سعيدة ولكن الأهم بالنسبة لي هو التوازن بين الدفاع والهجوم".

وأكمل "ملعب ماراكانا هو تجربة جديدة وجميلة، ستكون تلك المرة الأولى هناك في معبد كرة القدم العالية وسأظل أتذكر تلك التجربة دائما".

وأكمل "الاستدعاء للمنتخب يتطلب الجودة وأن تكون جاهز بدنيا بنسبة 100% وأن تلعب بشكل جيد مع الفريق، ليس على المستوى الفردي فقط، هناك لاعبين أقل جودة ولكن مع تأقلمهم قد يفيدون الفريق بشكل أكبر".

واختتم تصريحاته قائلا: "حان وقت تتويج البرازيل بكأس العالم ولدينا مسؤولية كبيرة حول ذلك الأمر، الاتحاد البرازيلي يعمل بجد من أجل الوصول لكأس العالم في أفضل حال".

أنشيلوتي عن استبعاد نيمار ورودريجو من قائمة البرازيل: يعرفون أرقام هاتفي

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، السبب وراء استبعاد رودريجو جوس، جناح ريال مدريد، ونجم سانتوس نيمار دا سيلفا، من قائمة المنتخب التي تخوض مباراتي تشيلي وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة المنتخب البرازيلي لمواجهتي تشيلي وبوليفيا غياب ثلاثي ريال مدريد؛ فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدير ميليتاو، بجانب نيمار دا سيلفا.

وتعرض نيمار لإصابة عضلية، خلال الساعات الماضية، أدت إلى غيابه عن مباراة سانتوس الأخيرة أمام باهيا، بالدوري البرازيلي.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان قائمة منتخب البرازيل: “لم أتحدث مع رودريجو أو نيمار، هم يعرفون القاعدة جيدًا، اللاعب الذي ينضم إلى القائمة، يجب أن يلعب المباريات، وأن يكون في حالة بدنية جيدة، وكما قلت لست بحاجة للتحدث مع أي لاعب للتوضيح”.

وعن عدم استدعاء نيمار، قال: “واجه مشكلة في الأسبوع الماضين لسنا في حاجة لاختبار نيمار، لأن الجميع يعرفه جيدًا ويعرف إمكانياته، هو يجب أن يكون في حال بدنية جيدة حتى يتمكن من مساعدة المنتخب”.

وتابع أنشيلوتي: “إن أراد رودريجو توضيحًا عليه الاتصال بي، أعتقد أن معه رقم هاتفي، وكذلك الأمر بالنسبة لـ نيمار الذي لا أعرف إن كان معه الرقم أم لا، لكنني أعتقد أنه لديه”.

وواصل: “نيمار كان ضمن القائمة الأولية التي ضمت 50 لاعبًا، لكنني لم أكن أعرف إن كنت سأستدعيه أم لا، لأنني في البداية اختار قائمة كبيرة، ثم استقر على القائمة النهائية بعد ذلك، ويكون لإصابات اللاعبين دور في اختيارها”.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره تشيلي يوم الجمعة الموافق 5 من سبتمبر، في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من تصفيات كأس العالم.

