موعد مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تصفيات أمريكا الجنوبية، يلتقي منتخب البرازيل نظيره منتخب تشيلي يوم الجمعة المقبل على ملعب "ماراكانا"، ضمن الجولة الـ17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة مباراة البرازيل ضد تشيلي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسيتم نقل وإذاعة المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 2HD.

ويحتل البرازيل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يتذيل منتخب تشيلي الترتيب برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 10 مواجهات.

وتقام مباريات الجولتين الـ 17 و18 الأخيرتين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في توقيت واحد ماعدا مباراة واحدة بالجولة قبل الأخيرة بين البرازيل وتشيلي.

وجاءت مواعيد الجولة الـ 17 وقبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية كالتالي:

باراجواي ضد الإكوادور - 2:30 صباحا - الجمعة 5 سبتمبر

الأرجنتين ضد فنزويلا - 2:30 صباحا - الجمعة 5 سبتمبر

أوروجواي ضد بيرو - 2:30 صباحا - الجمعة 5 سبتمبر

كولومبيا ضد بوليفيا - 2:30 صباحا - الجمعة 5 سبتمبر

البرازيل ضد تشيلي - 3:30 صباحا - الجمعة 5 سبتمبر

يتصدر منتخب الأرجنتين قمة ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 قبل الجولة الـ 17.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال قبل الجولة الـ17



1- الأرجنتين 35 نقطة.

2- الإكوادور 25 نقطة.

3- البرازيل 25 نقطة.

4- أوروجواي 24 نقطة.

5- باراجواي 24 نقطة.

6- كولومبيا 22 نقطة.

7- فنزويلا 18 نقطة.

8- بوليفيا 17 نقطة.

9- بيرو 12 نقطة.

10- تشيلي 10 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.