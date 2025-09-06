السبت 06 سبتمبر 2025
سياسة

كل ما تريد معرفته عن نظام التقييم بمرحلة التعليم الأساسي في القانون الجديد

امتحانات، فيتو
امتحانات، فيتو

حددت تعديلات قانون التعليم التي أصدرها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، نظام التقييم في مرحلة التعليم الأساسي.

 

تفاصيل التقييم بمرحلة التعليم الأساسي في تعديل قانون التعليم 

تضمنت تعديلات قانون التعليم، إقرار نسبة مئوية 20% بحد أقصى أعمال السنة في التعليم الأساسي.

ورد ذلك في المادة (18) والتي تنص على: يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

التحاق الطلاب بمراكز التدريب المهني

ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاتفاق مع الجهات المهنية، كالصناعة والزراعة.

ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي".

 

استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

ويتضمن تعديل قانون التعليم استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

 

الإبقاء على نظام الثانوية العامة

كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

