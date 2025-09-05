إنهم أهون من بيت العنكبوت، شاهد ماذا فعل فلسطينيان مقيدان بالأصفاد مع شرطي إسرائيلي (فيديو)

ظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي واقعة غريبة وثقتها كاميرا مراقبة خلال ملاحقة الشرطة الإسرائيلية مطلوبين فلسطينيين في مدينة أسدود.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن القبض على 5 فلسطينيين في موقع بناء بأسدود، قبل أن يتمكن اثنان منهم من الفرار، لتبدأ الشرطة عمليات البحث.

אירוע חריג באשדוד: חמישה שב"חים נתפסו באתר בנייה, שניים מהם הצליחו להימלט. המשטרה פתחה בסריקות@bokeralmog pic.twitter.com/7Dcjr028IR September 4, 2025

وبحسب ما يظهر في الفيديو المتداول فإن الشخصين الهاربين كانا مقيدين بأصفاد مشتركة وخلال ركضهما علقا لحظة في أحد الأعمدة قبل أن يسحب أحدهما الآخر ويعبرا من أسفل حاجز مجاور، فيما سقط شرطي إسرائيلي كان يركض خلفهما على الأرض.

ووفقًا لما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشرطة كانت تنفذ عملية ميدانية في أحد مواقع البناء بمدينة أسدود، واعتقلت فلسطينيين لعدم امتلاكهم تصريح إقامة وقامت بتقييدهم بالأصفاد. وأثناء نقلهم تمكن اثنان منهم من الفرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.