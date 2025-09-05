الجمعة 05 سبتمبر 2025
إنهم أهون من بيت العنكبوت، شاهد ماذا فعل فلسطينيان مقيدان بالأصفاد مع شرطي إسرائيلي (فيديو)

الشرطة الإسرائيلية

ظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي واقعة غريبة وثقتها كاميرا مراقبة خلال ملاحقة الشرطة الإسرائيلية مطلوبين فلسطينيين في مدينة أسدود.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن القبض على 5 فلسطينيين في موقع بناء بأسدود، قبل أن يتمكن اثنان منهم من الفرار، لتبدأ الشرطة عمليات البحث.

وبحسب ما يظهر في الفيديو المتداول فإن الشخصين الهاربين كانا مقيدين بأصفاد مشتركة وخلال ركضهما علقا لحظة في أحد الأعمدة قبل أن يسحب أحدهما الآخر ويعبرا من أسفل حاجز مجاور، فيما سقط شرطي إسرائيلي كان يركض خلفهما على الأرض.

ووفقًا لما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشرطة كانت تنفذ عملية ميدانية في أحد مواقع البناء بمدينة أسدود، واعتقلت فلسطينيين لعدم امتلاكهم تصريح إقامة وقامت بتقييدهم بالأصفاد. وأثناء نقلهم تمكن اثنان منهم من الفرار. 

