مصرع شخص سقط من أعلى كوبري الشيخ يونس بقنا

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى كوبري الشيخ يونس التابع لبندر قنا، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا إخطارًا بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري الشيخ يونس بمدينة قنا، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقله إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.