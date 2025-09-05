الجمعة 05 سبتمبر 2025
مصرع شخص سقط من أعلى كوبري الشيخ يونس بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى كوبري الشيخ يونس التابع لبندر قنا، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا إخطارًا بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري الشيخ يونس بمدينة قنا، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقله إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

