رياضة

يامال يقترب من رقم مبابي مع المنتخبات الأوروبية

يامال، فيتو
يامال، فيتو

أكد لامين يامال، حضوره القوي مع منتخب إسبانيا، بعدما صنع الهدف الثالث خلال الانتصار الكبير على أرض بلغاريا (3-0)، مساء الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأبرزت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن منذ ظهوره الأول بقميص "لاروخا"، في سبتمبر 2023، لم يتفوق على يامال سوى النجم الفرنسي، كيليان مبابي، فيما يتعلق بصناعة الأهداف مع المنتخبات الأوروبية. 

فقد قدم يامال 9 تمريرات حاسمة مع إسبانيا، بينما يتصدر مبابي القائمة بـ11 تمريرة، متفوقا أيضا على البرتغالي برونو فرنانديز الذي يمتلك أرقاما قريبة.

أهداف مباراة إسبانيا ضد بلغاريا

وبدأت المباراة بقوة من جانب الإسبان، حيث افتتح ميكيل أويارزابال التسجيل مبكرًا، في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة متقنة من زوبيميندي.

وحاول المنتخب البلغاري عبر تسديدة قوية من كيريلوف ارتطمت بالقائم، لكن الرد الإسباني جاء سريعًا، إذ أضاف مارك كوكوريلا الهدف الثاني، في الدقيقة 30، بتسديدة رائعة.

وبعدها بثماني دقائق، عزز ميكيل ميرينو النتيجة برأسية قوية، إثر ركلة ركنية نفذها لامين يامال.

