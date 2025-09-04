الخميس 04 سبتمبر 2025
لامين يامال يقود منتخب إسبانيا أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب بلغاريا، مساء اليوم الخميس، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب فاسيل ليفسكي في صوفيا، في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب إسبانيا أمام بلغاريا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو - دين هويسن – لو نورماند – كوكوريلا.

خط الوسط: زوبيمندي - ميكيل ميرينو - بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال  - نيكو ويليامز  - ميكيل أويارزابال.

