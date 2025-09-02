صفقات الزمالك “فشنك”، ونجاح محدود لـ ألفينا وشيكو بانزا

رغم الآمال الكبيرة التي علّقتها جماهير الزمالك على موسم الانتقالات، بعدما أعلن النادي التعاقد مع 10 صفقات دفعة واحدة، جاءت النتائج على أرض الواقع مخيبة للآمال باستثناء لاعبين اثنين فقط، لم تنجح باقي الصفقات في ترك أي بصمة واضحة، مما فتح باب الانتقادات أمام لجنة التعاقدات بالنادي.

الزمالك تعاقد هذا الموسم مع: مهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، وأخيرًا الجناح خوان ألفينا، ورغم هذا الكم الكبير من اللاعبين، إلا أن الأداء الجماعي لم يتحسن بالشكل المأمول، وبقي الفريق يعاني من غياب الفاعلية في عدد من المراكز المهمة.

من بين هذه الصفقات، خوان ألفينا وشيكو بانزا فقط هما من ظهرا بمستوى مقنع. ألفينا، الجناح الأيمن الهجومي، أظهر مهارات فنية عالية وسرعة كبيرة على الطرف، وساهم في تحريك الهجمات بشكل ملحوظ، كما امتاز بصناعة الفرص والتمريرات الدقيقة في الثلث الهجومي الأخير.

أما شيكو بانزا، الجناح الأيسر الهجومي، فقد كان أكثر تأثيرًا هجوميًا، حيث سجل أهدافًا حاسمة وظهر بمستوى ثابت نسبيًا، ليصبح أحد الأوراق الرابحة القليلة في الفريق.

في المقابل، لم يقدم باقي اللاعبين المنتدبين ما يشفع لهم الحارس مهدي سليمان لم ينل فرصًا للمشاركة، بينما غاب التأثير الهجومي والبدني لباقي العناصر الجديدة، مثل أحمد شريف، عمرو ناصر، وآدم كايد، في ظل عدم القناعة الفنية من الجهاز الفني أو ضعف المستوى البدني والفني لهم حتى الآن بالإضافة لغصابة أحمد ربيع لاعب وسط منذ التعاقد معه

الجماهير البيضاء عبّرت عن غضبها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصفت أغلب الصفقات بأنها “فشنك”، خاصة وأن الفريق كان بحاجة ماسة لتدعيمات قوية تُحدث فارقًا حقيقيًا بعد موسم مضطرب محليًا وقاريًا.

ويرى البعض أن الإدارة افتقرت إلى الرؤية الواضحة في التعاقدات، حيث بدت الصفقات عشوائية في بعض المراكز، ودون دراسة دقيقة لاحتياجات الفريق.

ويبقى السؤال الأهم: هل يتدارك الزمالك الموقف في يناير القادم، أم يستمر الاعتماد على بعض الصفقات غير المُقنعة؟ الموسم ما زال طويلًا، لكن المؤشرات حتى الآن لا تطمئن جماهير القلعة البيضاء.

تصريحات فيريرا

وجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لفريق وادي دجلة بعد الفوز في مباراة الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنافس حقق فوزًا مستحقًا، وعندما تقدم الزمالك كان لدى المنافس إيمان بتحقيق المكسب واستطاع تحقيق الفوز".

وواصل المدير الفني: "لا أتفق مع مقولة إننا نلعب 15 دقيقة ونسجل خلالها ثم لا نظهر بعد ذلك في الشق الهجومي، وإذا لعبنا 15 دقيقة فقط، فلن تكون نسبة استحواذ الفريق على الكرة 71% ولن نسدد 21 تسديدة على المرمى، وجاهز لكل الأسئلة ولكن الحقائق لا تتغير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.