حريق هائل في محل تجاري شهير بالمحلة (صور)

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق داخل محل تجاري شهير بشارع الغنام خلف نادي المهندس ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي ورواد المنطقة.

وفور تلقي مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحريق انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بينما تسبب في تلفيات مادية داخل المحل.

ويجري فريق من خبراء المعمل الجنائي معاينة مكان الحادث للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق وحصر حجم الخسائر بدقة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وطلبت تقريرًا فنيًّا من الحماية المدنية حول أسباب الحريق.

