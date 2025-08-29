الجمعة 29 أغسطس 2025
وفاء عامر تكشف حقيقة طلبها لقاء الطفلة هايدي "صاحبة تريند الشيبسي"

وفاء عامر
وفاء عامر

انتشرت بعض الأخبار والتصريحات المنسوبة للفنانة وفاء عامر، حول رغبتها في لقاء الطفلة “هايدي” صاحبة تريند “الشيبسي”، واستقبالها في منزلها وتقديم لها الشكر.

من جانبها نفت الفنانة وفاء عامر، ما تردد من أخبار حول طلبها استقبال الطفلة هايدي بمنزلها، مؤكدة أنها لم تصرح بذلك، ولم تكتب شيئا عن هايدي أو الموقف الذي فعلته مع الرجل العجوز، والتي فضلت أن تعطيه الخمسة جنيهات التي تمتلكها بدلا من أن تشتري بها “كيس شيبسي”. 

وأوضحت وفاء أنها لم تتابع ذلك الموقف إلا من خلال بعض المنشورات التي تقرأها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تعلم من الشخص الذي أطلق شائعة استقبالها للطفلة صاحبة التريند. 

وفاء عامر

