أحمد كمال: لم أندم على أي عمل فني أدواري دائما نابعة من تفكير عميق

أكد الفنان أحمد كمال أنه لم يشعر يومًا بالندم على أي عمل شارك فيه، موضحًا أن سر ذلك يعود إلى حرصه على دراسة الأدوار بعناية قبل الموافقة عليها.

وقال في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج إستوديو إكسترا على قناة "إكسترا نيوز": "لم أندم على أي دور قدمته، لأنني أقيِّم ما يُعرض عليَّ بدقة، وأرفض الأدوار التي لا أجد فيها قيمة فنية أو إنسانية".

أسباب رفض أحمد كمال بعض الأعمال

وكشف كمال أنه رفض عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية لأسباب متنوعة، من بينها ضعف مستوى الكتابة أو سطحية الدور، أو حتى رفضه للتعاون مع بعض شركات الإنتاج. وأضاف:

"أحيانًا يكون الدور جيدًا، لكنني أرفض المشاركة إذا شعرت بوجود فوضى في بيئة الإنتاج، لأنني شخص منظم جدًّا، وأومن أن الانضباط أساس نجاح الفنان".

محطة فاصلة: "الكيت كات"

وحول أبرز المحطات في مسيرته، أشار إلى أن بدايته كانت مع المسرح الجامعي الذي منحه شهرة مبكرة، لكن الانطلاقة الجماهيرية الحقيقية جاءت مع فيلم الكيت كات" للمخرج الكبير داود عبد السيد. وأوضح كمال أن هذه التجربة شكَّلت نقطة تحول مهمة في حياته، قائلًا: "تعلمت من داود عبد السيد الحكمة والتأمل، فهو مخرج حكيم ومفكر سينمائي يرى الفن والحياة برؤية عميقة".

