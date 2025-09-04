أحمد كمال: ابتعدت عن السينما لأن السوق يرحب بالأعمال التافهة

أكد الفنان أحمد كمال أن دور الفن ليس تقديم حلول جاهزة، وإنما عرض الواقع وطرح أسئلة عميقة، قائلًا: "الأفلام التي تترك أثرًا فينا هي تلك التي لا تُريحنا، بل تجعلنا نفكر وتفتح باب التساؤلات، لا تلك التي تقدم حلولًا سريعة".

ممثل مسرحي لا يعتبر نفسه مخرجًا

أوضح أحمد كمال، خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن في برنامج ستوديو إكسترا على قناة "إكسترا نيوز".أنه عمل كممثل ومدرب تمثيل وأخرج بعض الأعمال البسيطة في بداياته، لكنه لا يعتبر نفسه مخرجًا بالمعنى المهني، مشيرًا إلى أن مسيرته بدأت من المسرح قبل أن يتجه إلى السينما والتليفزيون بسبب أزمات الإنتاج التي واجهت الفنون المختلفة.

أزمات الإنتاج تدفع للهجرة بين الفنون

وتابع: "كلنا كممثلين عشنا هذه الهجرات الفنية، كاملة أبو ذكري، على سبيل المثال، اضطرت للانتقال من السينما إلى التلفزيون عندما تراجع الإنتاج السينمائي، لأن السوق كان يرحب بالأعمال التافهة والكوميدية أكثر من الأعمال الجادة التي تحمل قيمة فنية"، لافتًا إلى أن المنتجين يعتبرون الموضوعات الجادة مغامرة محفوفة بالمخاطر.

سر الاتجاه إلى التدريب على التمثيل

وكشف أحمد كمال أنه اتجه للتدريب على التمثيل قبل 25 عامًا بدافع الغضب لعدم عثوره على أدوار تناسبه، مشددًا على أنه يرفض وصف أي فنان بأنه "تلميذه"، موضحًا: "الفنان يتدرب مع أكثر من مدرب، وقد أكون واحدًا منهم، مثل نيللي كريم، وباسم سمرة، وأحمد مالك، وغيرهم".

