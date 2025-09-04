من مسرح الجامعة لقمة الإبداع، خالد جلال: فاروق حسني نقطة تحول كبرى في حياتي

استعاد المخرج خالد جلال ذكريات بداياته، مشيرًا إلى أن أول خطواته الفنية كانت على خشبة مسرح الجامعة، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ويبدأ مشوارًا مليئًا بالتحديات والإنجازات.

جائزة غيرت المسار

وقال جلال، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم على قناة "أون"، إن حصوله على جائزة الدولة للإبداع من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني كان نقطة تحول كبرى في حياته، إذ أُتيح له السفر إلى الأكاديمية المصرية للفنون في روما، حيث تعرّف عن قرب على المدارس الأوروبية وتنوعها الفني.

إنجاز عالمي للشباب المصري

ولفت إلى أن عددًا من زملائه من الفنانين التشكيليين، الذين حصلوا أيضًا على الجائزة، تمكنوا من الفوز بجائزة الأسد الذهبي في بينالي فينيسيا، ليكونوا أول شباب مصريين يحصدون هذا الإنجاز على مستوى العالم.

موهبة الإنتاج وإدارة المسرح

وأضاف: "بعد عودتي من إيطاليا أخرجت أولى مسرحياتي، وهناك اكتشفت أنني أمتلك موهبة أخرى هي الإنتاج. لم تمضِ فترة طويلة حتى فوجئت بقرار فاروق حسني بتكليفي بإدارة أحد مسارح الدولة، وكنت حينها في السابعة والعشرين من عمري، وهو ما منحني دفعة كبيرة وثقة غير مسبوقة".

ورشة الشباب.. بذرة مركز الإبداع

وأشار خالد جلال إلى أن تأسيسه لورشة مسرح الشباب كان بمثابة الشرارة الأولى لمركز الإبداع الفني، موضحًا أن هذه التجربة أثمرت بعد عامين فقط عن الفوز بجائزة أفضل عرض في المهرجان التجريبي الدولي، متفوقًا على 56 دولة مشاركة.

