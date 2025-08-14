الخميس 14 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

"معكم منى الشاذلي" يحتفي بالفائزين بجوائز الدولة التقديرية

جانب من اللقاءات،
جانب من اللقاءات، فيتو

تُعرض مساء يوم غد الجمعة على قناة ON، حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، تستضيف خلالها الإعلامية منى الشاذلي عددا من الفائزين بـ جوائز الدولة التقديرية لعام 2025، في لقاء احتفالي خاص يجمع بين الإبداع في مختلف المجالات.

 

يشارك في الحلقة الكاتبة والباحثة في ثقافة الطفل فاطمة المعدول، الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، والشاعر أحمد الشهاوي الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، والدكتور محمد سامح عمرو الخبير في الشؤون القانونية والدبلوماسية والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى المصور السينمائي القدير سمير فرج الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، والمخرج المسرحي الكبير شاكر عبداللطيف الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون.

أهم المحطات

خلال اللقاء، يكشف الضيوف عن مشوارهم الطويل في مجالاتهم، وأهم المحطات التي شكلت مسيرتهم، كما يتحدثون عن أثر هذا التكريم في حياتهم الشخصية والمهنية، وأبرز اللحظات التي لا تُنسى خلال رحلة الإبداع والإنجاز.

