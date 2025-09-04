الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي: خفض أسعار الفائدة ضرورة لإنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر

كشف أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة حتى 30% كان خطوة ضرورية لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته عند 40%، مؤكدًا أن الهدف لم يكن عرقلة الاستثمار وإنما حماية المدخرات وتحقيق عائد حقيقي إيجابي.

وأوضح شوقي أن التراجع التدريجي للتضخم إلى 13.9% سمح ببدء خفض أسعار الفائدة، بما يتماشى مع مطالب المستثمرين المحليين والدوليين.

تمويل الاستثمارات وتوسع البنوك في الإقراض

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم المذاع على قناة الشمس، إلى أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يسهل تمويل الاستثمارات ويشجع البنوك على التوسع في الإقراض.

وأشار إلى أن وجود فجوة إيجابية حالية تُقدر بـ 8% بين الفائدة والتضخم يعد مؤشرًا جيدًا على قوة الاقتصاد المصري، ويُساهم في الحفاظ على الاستثمارات قصيرة الأجل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة الاستثمار الأجنبي البنك المركزى التضخم البنوك

