جودة عبد الخالق: فرض قيود على حركة الأموال الساخنة لا يضطرنا لرفع سعر الفائدة

قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق: إن مصر فى حاجة لتغيير السياسة الاقتصادية الكلية حيث طبقت برنامج صندوق النقد الدولي الذى يتمثل فى الإدارة الاقتصادية الكلية، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الثالوث المستحيل.

وأوضح بأن هذا الثالوث هو عبارة عن ثلاث أهداف أعلن عنها صانع السياسة الاقتصادية لتحقيقها فى آن واحد، وهي: استقرار سعر الصرف، وآلية دخول وخروج أموال الدولة، والثالث استقلال السياسة النقدية، وهي أهداف من المستحيل تحقيقها في وقت واحد؛ لأنه إذا نجح في تحقيق هدفين فإن الهدف الثالث لن يتحقق.

ضوابط دخول وخروج الاموال الساخنة

وأكد عبد الخالق فى تصريح لـ فيتو، بأنه لابد من تغيير أسس السياسة الاقتصادية الكلية ومنها وضع ضوابط على دخول وخروج الاموال الساخنة "الاستثمار الغير مباشر" فوزارة المالية تصدر سندات وأذون خزانة بهدف جمع هذه الأموال دون أن يكون لها مردود على أرض الواقع.

وأوضح أن الهدف هو جمع الأموال وليس الاستثمار، وهناك دول أقوى من مصر اقتصاديا ولديها أضعاف الاحتياطات الدولية مقارنة بمصر، ومع ذلك تفرض قيودا على حركة الأموال الساخنة مثل الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم وتمتلك أكبر احتياطي نقدي.

قيود حركة رؤوس الاموال الساخنة

وشدد وزير التموين السابق على أن الأموال الساخنة فى مصر تعامل معاملة مميزة فهي لا تخضع للضرائب، وعندما كان هاني قدري وزيرا للمالية عام 2014 اقترح فرض ضرائب على أرباح الأموال الساخنة باعتبارها تعمل وتربح في مصر هاجت الدنيا وتجمد الأمر.

واختتم عبد الخالق تصريحاته، بأن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال الساخنة لا يجعلنا نضطر إلى رفع سعر الفائدة كلما رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وهذا يضمن استقلالية البنك المركزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.