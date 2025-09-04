الخميس 04 سبتمبر 2025
بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

شروخ كوبري استنالي،
شروخ كوبري استنالي، فيتو

 قرر جهاز تعمير الساحل الشمالي والمركز الهندسي التابع لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بعد معاينة الكوبري،  بإدراج مشروع تطوير كوبري استانلي ضمن مشروعات التطوير  الخاصة بالعام الحالي 2025/2026، وذلك بشكل عاجل بعد ظهور هبوط وشروخ بأجزاء من الكوبري. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح تهالك بعض الأجزاء بكوبري ستانلي بنطاق حي شرق؛ ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الجهات المعنية بالتحرك الفوري ومعاينة الكوبري وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وخاصة التي تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

وبشكل عاجل وفوري حفاظًا على سلامة المارة بالكوبري تم تأمين المنطقة التي تم الإشارة إليها في الفيديو، وترميم أجزاء من أرضية الكوبري من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى وبتواجد ادارة الطرق والمشروعات بالحي.

وأكدت محافظة الإسكندرية على حرصها دائمًا على الاستماع لكافة الشكاوى العاجلة التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.  

وأكد الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية بأنها جسر التواصل مع مواطني المحافظة، مشيرة إلى أنها دائمًا في خدمة المواطنين، وتعمل معهم على تحسين كافة الخدمات المقدمة المدينة.

 

