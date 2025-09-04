69 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 14 من طالبي المساعدات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بأن مستشفيات غزة استقبلت 69 استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 39 في مدينة غزة، من بينهم 14 من طالبي المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 54 فلسطينيا في مناطق عدة بالقطاع بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 31 في مدينة غزة.

المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون

في غضون ذلك، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أمس الأربعاء: بدأنا المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: إعادة رهائننا مهمة أخلاقية ووطنية وسنواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها.

قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه

ويوم الإثنين الماضي، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “هاجمنا أبو عبيدة والجيش يتحقق من النتائج”.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: “ربما لا يوجد في حركة حماس حاليا من يعلن عن مقتل أبو عبيدة”.

وتابع نتنياهو : “قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه.. ووجهنا للحوثيين ضربة قاسية وهذه مجرد بداية”.

