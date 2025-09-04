القبض على سائق دهس شخصا وفر هاربا بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص محدثًا إصابته وفر هاربًا بالإسكندرية، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

فيديو سيارة تدهس شخص بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص محدثًا إصابته وفر هاربًا بالإسكندرية.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل "بدون رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

