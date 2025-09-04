الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد رحيله، معلومات عن أيقونة الموضة الإيطالية جورجيو أرماني

رحيل أيقونة الموضة
رحيل أيقونة الموضة الإيطالية جورجيو أرماني

أعلنت شركة جورجيو أرماني الإيطالية، اليوم الخميس، وفاة مؤسسها الشهير جورجيو أرماني عن عمر يناهز 91 عاما، بعدما بنى واحدة من أكبر الإمبراطوريات العالمية في عالم الموضة والأزياء.

رحيل أيقونة الموضة الإيطالية جورجيو أرماني

وجاء في بيان  دار الأزياء: "ببالغ الحزن والأسى، تعلن مجموعة أرماني عن وفاة مبتكرها، مؤسسها، والقوة الدافعة التي لا تعرف الكلل: جورجيو أرماني".

وشملت مجموعة العلامات التجارية والخطوط الإنتاجية التي طورها ضمن إمبراطوريته في عالم الموضة والتصميم خطوط الملابس "جورجيو أرماني" و"إمبوريو أرماني"، إلى جانب علامة الأزياء الراقية "أرماني بريفيه" وخط التصميم الداخلي والديكور "أرماني كازا".

txt

مصممة الأزياء رحمة عمر: لم أتوقع الفوز بجائزة المهرجان القومي للمسرح.. دعم والدي ووالدتي سر كل نجاح.. أعددت 17 طقما لشخصية "مارلين" واضطررت لتأجير البدل الرجالي بسبب الميزانية (حوار)

قال  البيان الرسمي للدار: "برحيله، يفقد العالم أيقونة الموضة التي غيرت وجه الصناعة إلى الأبد".

احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس دار الأزياء

وغاب المصمم الأسطوري عن عروضه الثلاثة الأخيرة التي أقيمت في يونيو ويوليو الماضيين بسبب المرض.

وكان من المقرر أن يشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس دار الأزياء هذا الشهر، والتي تضم معرضا مهما في بيناكوتيكا دي بريرا بميلانو.

وظل أرماني طوال مسيرته الحافلة المؤسس والمالك الوحيد لمجموعته، مقاوما عروض الاندماج مع تكتلات الأزياء الكبرى. ووصف استقلالية علامته التجارية بأنها "قيمة أساسية غير قابلة للتفاوض".

وأحدثت مجموعته الأولى عام 1975 ثورة في عالم الموضة بمفهوم "السلطة الناعمة" في اللباس، وهذه الرؤية الجذرية امتدت لملابس النساء أيضا، محررة إياهن من القيود الأنيقة التي فرضتها دور الأزياء الأخرى.

وقفزت العلامة إلى الشهرة العالمية عام 1980 عندما ارتدى ريتشارد غير مجموعة من تصميمات أرماني في فيلم American Gigolo، ما أسس لعلاقة جديدة بين الأزياء وهوليوود، حيث امتدت شراكات أرماني إلى نجوم كبار مثل ديان كيتون (أول من ارتدى تصميماته في الأوسكار 1978)، وجودي فوستر، وجوليا روبرتس التي أصبحت بدلتها الرمادية الفضية الشهيرة في حفل الـ"غولدن غلوب" عام 1990 أيقونة خالدة.

وولد أرماني في بياتشينزا بشمال إيطاليا عام 1934، وبدأ رحلته بدراسة الطب قبل أن يترك الجامعة لينضم للجيش. 

وقال في تصريح سابق: "دخلت عالم الأزياء بالصدفة، ثم نمت هذه المهنة بداخلي ببطء حتى استولت على حياتي بالكامل".

وبدأ مسيرته في مجال الأزياء كموظف للعرض في متجر "لا ريناسينت" الشهير بميلانو، ثم انتقل إلى التصميم في دار "نينو تشيروتي" قبل أن يؤسس علامته الخاصة التي غيرت تاريخ الموضة الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جورجيو أرماني أرماني أرماني كازا شركة جورجيو أرماني

مواد متعلقة

ثورة في عالم الموضة، إنتاج أول جلد من الحمض النووي لديناصور "تي ريكس" في العالم

عارضة أزياء تخطف الأنظار بـ تيشرت الزمالك "ممزق" في أسبوع الموضة ببرلين

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

الأهلي يفاوض مدربا إيطاليا لخلافة خوسيه ريبيرو

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

حصلت مرة، مصدر يفجر مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

8 جنيهات ارتفاعًا في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

إرهاصات وبشائر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads