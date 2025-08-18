مصممة الأزياء رحمة عمر: لم أتوقع الفوز بجائزة المهرجان القومي للمسرح.. دعم والدي ووالدتي سر كل نجاح.. أعددت 17 طقما لشخصية "مارلين" واضطررت لتأجير البدل الرجالي بسبب الميزانية (حوار)

على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال ليلتين قدمهما العرض المسرحي "مارلين" والذي يتناول جوانب من حياة أيقونة السينما والغناء الأمريكية مارلين مونرو، نجحت مصممة الأزياء رحمة عمر في أن تأخذنا من خلال أزياء العرض ليعيش الجمهور هذه الفترة الزمنية بكل تفاصيلها، كما اختارت بعناية ألوان تناسب ما كانت تظهر به الأسطورة الهوليودية الشهيرة.

ليقع اختيار لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية بالمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير رياض الخولي، على رحمة عمر لتحصد جائزة أفضل أزياء خلال دورة عام 2025، لتفوقها في ما قدمته من الأفكار والتنفيذ الذي زين العرض وأضفى عليه تأثيرا وتميزا كبيرين.

“ڤيتو” حاورت أفضل مصممة أزياء بالقومي للمسرح، وجاء نص الحوار كالتالي:

شهد المهرجان منافسة قوية في مجال الأزياء التي قدمت للعروض.. هل توقعتِ فوزك بالجائزة وسط هذا الزخم؟

بكل صراحة، رغم أنني بذلت مجهودا كبيرا في الأفكار وتنفيذ الأزياء، وكنت أعلم بداخلي أنني أستحق أن أترشح على الأقل، غير أنني لم أكن أتوقع إطلاقا الفوز بنسبة كبيرة، لأنه بالفعل كان هناك العديد من الأزياء الرائعة للغاية في دورة المهرجان هذا العام، وكان هناك مجهود كبير من الكل، فحصدي للجائزة فاجأني وأنساني تعبا كبيرا مررت به في العرض حتى يظهر عملي بهذه النتيجة.

حدثينا عن كواليس تحضيراتك لأزياء العرض.. وكيف خرج هذا المجهود على خشبة المسرح؟

في الحقيقة.. الكواليس الأكبر كانت في العرض الأول للمسرحية، وكان هناك تحدٍ بالنسبة لي من نواحي كثيرة، أولها مسألة الوقت، حيث كان من المفترض أن أفكر وأقرر من أول التصميمات ودراسة الحقبة والأزياء، والشخصيات أيضا وأهمهم "مارلين" بفساتينها الجذابة المتعارف عليها، وكيف يمكن أن أترجم ذلك بشكل مناسب لمجتمعنا لأن العرض يقدم على مسرح جمهوره شرقي بطبعه.

حتى تم الاستقرار على 17 طقما لمارلين فقط، و10 أطقم لباقي الشخصيات غير أطقم الراقصين، ثم تلا ذلك دراسة أشد تفصيلًا لميكانيزمات التغيرات وأنواع الخامات التي تسمح بتحقيق الإبهار، وفي نفس الوقت لا تعيق حركة الممثلة فيما يتعلق بأزياء "مارلين" والتي جسدتها (يارا المليجي)، والتي بالفعل بسبب شطارتها وإتقانها وثقتها في ما قدمته، استطاعت إبراز عملي بكل سهولة وجمال والأمر ذاته لباقي الشخصيات المهمة.

ثم جاءت الميزانية المادية التي كانت قليلة علي أن أقدم بها كم الأزياء هذه، فعملت على إيجاد حلول من تقليل القطع واستخدام "موتيڤات" سريعة وشراء ملابس من محلات بأفضل سعر وجودة، وهذا الأمر استغرق مجهودا كبيرا، حتى أنني لجأت للتأجير بالنسبة لبدل الرجال، ثم مرحلة التنفيذ والتجربة وتعديل الأخطاء التي استغرقت وقتا أيضا.

قدمتِ خلال سنوات قليلة أزياء لعروض كثيرة، حدثينا عن بداية دخولك عالم أزياء المسرح؟

البداية كانت بعرض اسمه “راشومون” إخراج محمد فريد في المهرجان العالمي في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بداية قوية الحمد لله، العرض كان ياباني، وانا بحب أدرس كويس جدًا قبل ما أشتغل.

درست الحقبة والطراز وحتى خامة الاقمشة والألوان الخاصة بهم وأدق التفاصيل لدرجة أني بحثت عن شكل أحذيتهم وصنعتها بنفسي، وحصلت على مركز أول أزياء في المهرجان، من هنا زاد شغفي وطموحي في أن أطور من نفسي بشكل أكبر.

هل صادفتِ أيًّا من التعليقات السلبية خلال بدايات عملك بالمسرح؟

الحقيقة لا، على العكس يمكن ٩٠ ٪؜ من التعليقات كانت تشجعني للغاية، وتطلعي للأفضل في تزايد مستمر، ولكن كان هناك بعض التعليقات التي كانت تحاول تقديم مساعدة من وجهة نظرهم.

ولكن كنت بنسبة كبيرة أتمسك برؤيتي وإحساسي لأن الفن ماهو إلا وجهات نظر مختلفة والأذواق كثيرة، فعملي لن يستمر في النمو إلا عندما يكون لي رأي منفرد وهوية تعبر عني لمجرد أن يتم مشاهدة عرض لي دون ذكر اسمي يعرف أن هذا عملي، ولكني مرحبة دايمًا بالتعليقات والتعديلات اللي ممكن تضيف أو تزيد من الجمال.

إذن.. من أكبر داعم لك في عالم الأزياء بشكل عام ؟

والدي ووالدتي هما أكبر داعم لي، وحقيقي تشجيعهما المستمر لي وعدم تأخرهما عني بأي مساعدة صنع فارقا معي للغاية.

