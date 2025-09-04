بعد تداول فيديو للواقعة، محافظ الإسكندرية يوجه بمعالجة هبوط كوبري استانلي

وجه الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بالتحرك الفوري ومعاينة كوبري استانلي وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين التي تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

جاء ذلك بعد تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوضح تهالك بعض الأجزاء بكوبري استانلي بنطاق حي شرق.

على الفور قام حي شرق بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي والمركز الهندسي التابع لكلية الهندسة بمعاينة الكوبري، وتم إدراج مشروع تطوير الكوبري ضمن مشروعات التطوير الخاصة بالعام الحالي 2025/2026.

وحفاظًا على سلامة المارة بالكوبري، تم تأمين المنطقة التي تم الإشارة إليها في الفيديو وترميم أجزاء من أرضية الكوبري من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى وبتواجد إدارة الطرق والمشروعات بالحي.

وتؤكد محافظة الإسكندرية حرصها الدائم على الاستماع لكافة الشكاوى العاجلة التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وأكدت أن الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على "فيسبوك" هي جسر التواصل مع مواطني الإسكندرية ودائمًا في خدمتهم، وتعمل لتحسين كافة الخدمات المقدمة في مدينة الإسكندرية.

