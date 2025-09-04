الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترض مسيرتين أطلقهما الحوثيون

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، اعتراض مسيرتين أطلقتا من الحوثيين.

 

محاولة اغتيال رئيس أركان الحوثيين

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن جيش الاحتلال، محاولته اغتيال رئيس أركان الحوثيين وزير الدفاع في الجماعة، مبينا أنه بانتظار نتائج المحاولة بعد الغارات التي شنها يوم الخميس الماضي على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة.

معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء، مشيرا إلى أن الجيش ينتظر التأكد من مقتل وإصابة من كانوا بالمكان المستهدف في صنعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صنعاء جيش الاحتلال عملية صنعاء العاصمة اليمنية الاحتلال الإسرائيلي الحوثيين

مواد متعلقة

جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يحذر من تصاعد التوتر بين الحوثيين وإسرائيل

جماعة الحوثي تقصف سفينة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ باليستي

إعلام عبري: جيش الاحتلال يرجح نجاة وزير دفاع الحوثيين ورئيس أركانهم بعد الغارات الأخيرة

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

من هو رضا حامد الذي اتهم عادل إمام بطرده من مسرحية "بودي جارد"؟

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

عصام الحضري يرد على مثيري الفتن بالدليل (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط إجابة الدعاء يوم المولد النبوي، تعرف على رأي أهل العلم

ولد الهدى (الحلقة الثانية عشرة)، كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads