جيش الاحتلال يعترض مسيرتين أطلقهما الحوثيون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، اعتراض مسيرتين أطلقتا من الحوثيين.

محاولة اغتيال رئيس أركان الحوثيين

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن جيش الاحتلال، محاولته اغتيال رئيس أركان الحوثيين وزير الدفاع في الجماعة، مبينا أنه بانتظار نتائج المحاولة بعد الغارات التي شنها يوم الخميس الماضي على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة.

معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء، مشيرا إلى أن الجيش ينتظر التأكد من مقتل وإصابة من كانوا بالمكان المستهدف في صنعاء.

