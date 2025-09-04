الخميس 04 سبتمبر 2025
يقدمه الإعلامي مسعد أبو ليلة، صالون ماسبيرو يستضيف وزير الخارجية

مسعد أبو ليلة، فيتو
يستضيف صالون ماسبيرو الثقافي، في أول ندواته الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية.

يقدم لقاء وزير الخارجية الإعلامي مسعد أبو ليلة، أحد أبرز مذيعي التليفزيون المصري على مدى سنوات طويلة.

صالون ماسبيرو

ينعقد صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين من داخل ماسبيرو وخارجه.

ويتحدث وزير الخارجية في الصالون عن القضايا الإقليمية والدولية ومحددات السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

