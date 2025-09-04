نجلاء النجار تتفقد جناح الحرف اليدوية بمعرض أهلا مدارس الرئيسي

تفقدت الدكتورة نجلاء النجار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة المعارض ورئيس لجنة سيدات الأعمال، جناح سيدات الأعمال بمعرض أهلا مدارس الرئيسي الذي تنظمة الغرفة التجارية للقاهرة بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.

رافقها في الجولة إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو لجنة المعارض، وفيصل عبد العاطي المتحدث الرسمي للغرفة، وأعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي للغرفة.

جناح سيدات الأعمال بالمعرض

ويمثل جناح سيدات الأعمال بالمعرض، أهمية خاصة حيث يتم عرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية لدعمهن ومساندتهن لعرض منتجاتهن في الانشطة المختلفة وهي منتجات مصرية الصنع.

مشاركة أصحاب الحرف اليدوية في المعرض يعتبر من المحاور الرئيسية

وقالت الدكتورة نجلاء النجار: إن مشاركة أصحاب الحرف اليدوية في المعرض يعتبر من المحاور الرئيسية التي نراعيها كل معرض لمساندت أصحاب الحرف اليدوية من أجل التوسع في أنشطتهم، لأنها تعتبر المستقبل الحقيقي للاقتصاد القومي، ولذلك هناك دعم خاص من مجلس إدارة الغرفة علي رأسهم أيمن العشري رئيس الغرفة لاصحاب الحرف اليدوية.

الغرفة تولي أصحاب الحرف اليدوية اهتماما خاصا

وقال إيهاب سعيد: إن الغرفة تولي أصحاب الحرف اليدوية إهتماما خاصا بشكل مستمر سواء من خلال الورش والبرامج بأكاديمية التجار أو من خلال إشراكهم في المعارضى مثل معرض أهلا مدارس، وهذا يؤكد إيمان مجلس إدارة الغرفة بأهمية الحرف اليدوية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة نصر الأسبوع القادم.

