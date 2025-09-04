غرفة القاهرة تتفقد مقر معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمدينة نصر

تفقد أعضاء لجنة المعارض في الغرفة التجارية بالقاهرة مقر معرض أهلًا مدارس الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر لبحث الترتيبات النهائية للمعرض المُقرر افتتاحه الأسبوع القادم.



وحرص على تفقد أجنحة المعرض اللواء صلاح العبد أمين صُندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض، والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض ورئيس لجنة سيدات الأعمال، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض لرفع تقرير بكافة تفاصيل المعرض إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة من أرض الواقع.

وضع الترتيبات النهائية لإقامة معرض أهلا مدارس

ويتم وضع الترتيبات النهائية حاليًا لإقامة هذا المعرض من خلال تجهيز كافة الأجنحة للعارضين لعرض منتجاتهم دون تحمل أي تكلفة في مقابل وضع أكبر نسبة خصم على أسعار السلع لمُساندة المواطنين في ظل دخول الموسم الدراسي الجديد وتوفير كافة احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

