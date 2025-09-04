قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ومدرب في أغسطس بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس في البريميرليج، وأفضل مدرب في الشهر نفسه.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب

من المرشحين لجائزة أفضل لاعب، مارك جويهي لاعب كريستال بالاس، وجاك جيريليش لاعب ايفرتون، وهوجو إيكيتكي لاعب ليفربول، وريكاردو كالفيوري لاعب ارسنال، ودومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، وسيمينيو لاعب بورنموث، ويبدرو لاعب تشيلسي، وإيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

المرشحين لجائزة أفضل مدرب

بينما يتنافس على جائزة أفضل مدرب في الشهر كل من: انزومارسكا مدرب تشيلسي، ولوريس مدرب سندرلاند، وأرني سلوت مدرب ليفربول، وديفيد مويس مدرب ايفرتون.

