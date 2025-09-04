الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ومدرب في أغسطس بالدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس في البريميرليج، وأفضل مدرب في الشهر نفسه.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب 

من المرشحين لجائزة أفضل لاعب، مارك جويهي لاعب كريستال بالاس، وجاك جيريليش لاعب ايفرتون، وهوجو إيكيتكي لاعب ليفربول، وريكاردو كالفيوري لاعب ارسنال، ودومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، وسيمينيو لاعب بورنموث، ويبدرو لاعب تشيلسي، وإيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

المرشحين لجائزة أفضل مدرب

بينما يتنافس على جائزة أفضل مدرب في الشهر كل من: انزومارسكا مدرب تشيلسي، ولوريس مدرب سندرلاند، وأرني سلوت مدرب ليفربول، وديفيد مويس مدرب ايفرتون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افضل مدرب افضل لاعب الدوري الانجليزي المرشحين لجائزة أفضل لاعب مدرب ليفربول مدرب إيفرتون

مواد متعلقة

بالقوة الضاربة، محرز يقود التشكيل المتوقع للجزائر ضد بتسوانا في تصفيات المونديال

نجم ليفربول يكشف تفاصيل فشل انتقاله إلى بايرن ميونخ

تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام ليبيريا في تصفيات كأس العالم

قبل مواجهة الفراعنة، أرقام ونتائج إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

بعد إعلان نتيجة جولة الإعادة، حصص الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025

مش سايبين حاجة، علاء مبارك يوجه رسالة بشأن صناعة السيارات الصينية

من الحرب الكلامية لتدخل وزير الرياضة، القصة الكاملة لأزمة شوبير مع الحضري وأحمد حسن

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

1500 عاما على ميلاد خير البرية، سيرة الرسول في محطات خالدة

ما الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads