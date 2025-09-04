الخميس 04 سبتمبر 2025
نجم ليفربول يكشف تفاصيل فشل انتقاله إلى بايرن ميونخ

ليفربول
ليفربول

كشف كودي جاكبو لاعب ليفربول عن تفاصيل فشل انتقاله إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يوقع عقود التجديد الريدز. 

جاكبو يكشف مفاوضات بايرن لضمه

وقال كودي جاكبو عن اهتمام بايرن ميونيخ في الصيف: "نعم تواصلوا معي، لكنهم في النهاية ضموا لويس دياز، شعور جيد، لكنني عشت الأمر بشكل مختلف من قبل".

وأضاف: "سوق الانتقالات مرهق وصعب على اللاعبين ومن حولهم، خاصة مع العروض وعدم وضوح المستقبل".

وأوضح: “في النهاية سعيد بالطبع بالبقاء في ليفربول وتجديد التعاقد مع النادي، وكما قلت سأقدم أفضل ما لدي”.

