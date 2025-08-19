طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

أطلق عدد من طلاب الجامعة العربية المفتوحة – فرع مصر نداءً عاجلًا إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها إدارة الجامعة بالفرع الرئيسي في دولة الكويت، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، لمطالبتهم بالتدخل الفوري بعد ما وصفوه بـ"الزيادات الكبيرة وغير المبررة" في المصروفات الدراسية.

مصروفات الجامعة العربية المفتوحة

وأكد الطلاب أن هذه الزيادات ألقت بأعباء مالية هائلة على آلاف الأسر، مشيرين إلى أن القرارات الأخيرة تتعارض مع المبادئ الأساسية التي تأسست عليها الجامعة، والتي تقوم على توفير تعليم جامعي ميسور التكلفة ومتاح للجميع.

وأوضح الطلاب أن هذه القرارات تهدد استمرارهم الأكاديمي وتضع مستقبلهم الدراسي على المحك، مؤكدين أن الحصول على شهادتهم الجامعية أصبح أقرب إلى "حلم بعيد المنال".

المطالب الأساسية للطلاب

وتتضمن المطالب الأساسية للطلاب إعادة النظر الفوري في المصروفات ومراجعة شاملة لسياسة الرسوم الدراسية بفرع مصر بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

كما تتضمن المطالب فصل رسوم الكتب عن المصروفات وإلغاء إلزام الطلاب بسداد رسوم الكتب بشكل منفصل، والاكتفاء بتوفير المحتوى الأكاديمي رقميًا عبر منصات الجامعة بالإضافة الي الشفافية في تحديد الرسوم ووضع سياسة واضحة لأي زيادات مستقبلية، يتم الإعلان عنها مسبقًا وبنسبة محددة، منعًا لتكرار المفاجآت.

وتضمنت المطالب أيضا ضرورة تدخل الجهات الرقابية ودعوة الفرع الرئيسي في الكويت ووزارة التعليم العالي المصرية إلى التدخل لحماية حقوق الطلاب وضمان المساواة مع باقي فروع الجامعة.

وأشار الطلاب في بيانهم إلى أنهم لا يرفضون سداد المستحقات الدراسية، لكنهم يرفضون – على حد وصفهم – "تحويل التعليم إلى تجارة تقف عائقًا أمام طموحاتهم"، مطالبين بسرعة الاستجابة لمطالبهم قبل فوات الأوان.

