أخبار مصر

فوز المرشح هشام عبد المجيد بمقعد مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف. 

وبلغ عدد الناخبين المقيدين في محافظة بني سويف، بقاعدة البيانات 2 مليون و80 ألف ناخب، فيما شارك في جولة الإعادة 168 ألفًا و573 ناخبًا بنسبة حضور وصلت إلى 8.1%.

وسجلت الهيئة أن الأصوات الصحيحة بلغت 166 ألفًا و646 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1927 صوتًا.

وتنافس في جولة الإعادة كل من: هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد وعلي فايز بدوي علي، حيث حصل المرشح هشام مجدي على 139 ألفًا و467 صوتًا، في حين حصل منافسه علي فايز بدوي على 27 ألفًا و179 صوتًا.

وبذلك أعلنت الهيئة فوز المرشح هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد بمقعد مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 

وأجريت جولة الإعادة في 5 محافظات، والتي يتنافس فيها المرشحون على المقاعد المتبقية، وجاءت على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لاستكمال تشكيل مجلس الشيوخ الجديد، بعد الانتهاء من كافة المراحل الانتخابية وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

