تشييع جثمان الطفل ضحية زوج والدته بالقليوبية، وقرارات عاجلة من النيابة

شيّع أهالي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في أجواء يملؤها الحزن والصدمة، جثمان الطفل ضحية زوج والدته، وسط جنازة مهيبة ارتفعت خلالها الدعوات بالرحمة للفقيد وبالصبر والسلوان لأسرته.

وفي السياق، أصدرت نيابة مركز شبين القناطر قرارات عاجلة في القضية، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل وبيان ما به من إصابات، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التشريح وإعداد التقرير النهائي، فضلًا عن توقيع الكشف الطبي الشرعي.

كما كلّفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد القصد الجنائي وراء ارتكابها.

وكشفت التحقيقات الأولية بالقليوبية أن الطفل، البالغ من العمر عشرة أعوام، تعرض لاعتداء وحشي بالضرب المبرح على يد زوج والدته، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أودت بحياته.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور شُكّل فريق بحث جنائي لفحص ملابسات الحادث، حيث تبين أن المتهم يُدعى "محمود. ع"، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7226 إداري شبين القناطر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع الملابسات، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار الحرص على الوصول إلى الحقيقة كاملة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة أخرى في الواقعة، مع الوقوف على الدافع الحقيقي وراء الجريمة التي هزّت أرجاء المدينة.

