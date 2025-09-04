المصري الديمقراطي يشارك في مؤتمر التحالف الاجتماعي العربي بكردستان

شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في أعمال مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، الذي انعقد بمدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بحضور رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، وقيادات بارزة من الأحزاب الأعضاء ووفود ممثلة لعدة دول من مختلف أنحاء العالم.

وفد الحزب المصرى الديمقراطى

شمل وفد الحزب المشارك كل من: فريد زهران، رئيس الحزب، والمهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والمنسق العام للتحالف، والدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية وعضو مجلس النواب، ومنى عبد الراضي، أمينة لجنة المرأة بالحزب وعضو لجنة المرأة بالتحالف.

إضافة إلى أسماء نور، الأمين العام المساعد لتقييم الأداء الحزبي وعضو لجنة المرأة بالتحالف، وأماني خالد، عضو الهيئة العليا للحزب وعضو الأمانة العامة لاتحاد الشبيبة، ومسؤول ملف التدريب والتثقيف السياسي بالاتحاد.

ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد الهيمنة والعنصرية العالمية

شدد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، على ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد الهيمنة والعنصرية العالمية، مؤكدًا التضامن مع غزة، والدعوة إلى وحدة القوى التقدمية من أجل التنمية والديمقراطية.

وأكدت منى عبد الراضي، أمينة لجنة المرأة بالحزب، في جلسة "النسوية في العالم العربي وبناء التحالفات السياسية من أجل التغيير"، أن النسوية ليست مجرد دفاع عن حقوق النساء، بل مواجهة شاملة لأنظمة القهر، مشددة على أن بناء التحالفات السياسية ضرورة لمواجهة السلطوية وتضييق المجال العام.

التحديات السياسية والقانونية أمام اندماج الكورد

فيما شاركت قيادات الحزب في عدد من الجلسات الهامة، حيث أدار المهندس باسم كامل جلسة بعنوان "التحديات السياسية والقانونية أمام اندماج الكورد في بيئتهم ضمن أنظمة ديمقراطية وتعددية".

بينما أدار فريدي البياضي جلسة حول "تطورات القضية الفلسطينية وتأثيرها على المنطقة"، أكد خلالها أن فلسطين ليست مجرد أرض أو قضية محلية، بل امتحان لضمير الإنسانية جمعاء.

وشارك فريد زهران في جلسة "آفاق تجديد الديمقراطية الاجتماعية في العالم العربي والتحديات الأمنية في المنطقة"، وتحدث عن أبرز التحديات الأمنية مثل الاستعمار بأشكاله المختلفة، والإرهاب، ومحاولات فرض نماذج حكم بعينها، موضحًا تأثيرها المباشر على الخطاب الديمقراطي الاجتماعي.

وفي ورش العمل، أدارت أماني خالد ورشة "تعزيز الهيكل التنظيمي للتحالف"، وقدمت أهم مخرجاتها في الجلسة الختامية للمؤتمر.

بينما استعرض باسم كامل، المنسق العام للتحالف، حصاد أعمال المؤتمر وأنشطة التحالف خلال العام الماضي، بما شمل إقرار لائحته الداخلية وتفعيل عمل لجانه النوعية، فضلًا عن بيانات سياسية مهمة أصدرها التحالف حول فلسطين وسوريا والقضية الكردية.

وطالب بتعميق الشراكة مع التحالف التقدمي وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، لافتًا إلى تأسيس اتحادي المرأة والشباب ضمن الهيكل التنظيمي، باعتبارهما خطوات تأسيسية لانطلاقة جديدة أكثر فاعلية.

وفي ختام المؤتمر، أعلن فريد زهران، بصفته رئيسًا للتحالف، عن تسليم القيادة إلى بافل طالباني بعد انتخابه بالإجماع، موجّهًا الشكر للاتحاد الوطني الكردستاني على استضافة المؤتمر، ومشيدًا بما حققه الأكراد من تقدم في قضيتهم، معربًا عن أمله في أن يشهد الشعب الفلسطيني تقدمًا مماثلًا.

