5 مقاعد فقط لـ "المصري الديمقراطي" في انتخابات الشيوخ 2025

فريد زهران رئيس الحزب
فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي

حصد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 5 مقاعد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك على مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأعلن المصري الديمقراطي فوز المرشحون الخمسة وهم باسم كامل، برلماني سابق، الأمين العام للحزب، وأميرة صابر قنديل، نائب رئيس الحزب، عضو مجلس النواب 2020 / 2025، والمستشار خالد راشد، نائب رئيس الحزب، ومحمد طه عليوة، محام بالنقض، عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب 2020 /2025 وأحمد عبداللاه، طبيب أسنان، عضو المكتب السياسي للحزب. 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالنظام الفردي في جميع المحافظات.

كما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد حصولها على نسبة تزيد على 5% من أصوات الناخبين المصريين في جميع الدوائر المخصصة لنظام القوائم، وفق القواعد المنظمة لهذا النظام.

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في عدد من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

وأشار بدوي إلى أن العملية الانتخابية حظيت بإشادات واسعة من البعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكدًا أن جهود التوعية التي قامت بها الهيئة أسهمت في رفع نسبة المشاركة، خاصة بين فئة الشباب.

 

 

