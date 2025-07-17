فريد زهران: نظام القوائم المغلقة دفعت المرشحين للتبرع لأحزابهم

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي والمرشح الرئاسي السابق إن التبرع للأحزاب الكبرى للترشح باسمها حقيقة واضحة، خاصة في ظل الإبقاء على نظام القوائم الانتخابية المغلقة التى تجعل النائب يدين بالولاء للحزب باعتباره صاحب الفضل فى وصوله لكرسى البرلمان وليس للناخب وبدلا من الاهتمام بالمواطن ومشكلاته، وأن يقدم الخدمات لة دون أن يضمن النجاح يتجة إلى الأضمن بتقديم التبرع للحزب الذي يرشحه ضمن القوائم ويحصل على دعم قيادات الحزب الذين جاءوا به، وبالتالي هو يدفع للحزب ويكون منفذا لتوجيهات الحزب الذي جاء به للبرلمان.

تحول الهدف من إرضاء المواطن لإرضاء الحزب عن طريق التبرعات

وأكد زهران فى تصريح لفيتو ما يحدث الآن عكس ما كان يحدث فى الماضى، حيث كانت تقدم الرشاوى الانتخابية والخدمات والوعود للناخبين، لكن وفى ظل القوائم المغلقة تحول الهدف من إرضاء المواطن لإرضاء الحزب وقياداته عن طريق التبرعات.

وواصل حديثه قائلا المال السياسي والتبرعات لهما تأثيرهما السلبى على تركيبة النواب حيث لا يدينون بالولاء للناخبين من ابناء دوائر هم وإنما مدينون لأحزابهم، وهذا يعنى أن المرشح لا يعنيه الناخب وهذا ما جعلنا نرفض نظام القوائم المغلقة لأنه لا يجعل هناك فرص للتنافس وفقا للمعايير السياسية المتعارف عليها عكس نواب فى السابق مثل أبو العز الحريرى الذى كان ينحاز للناخب حتى وإن اختلف مع حزبه وكذلك البدرى فرغلى.

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