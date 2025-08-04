لجنة من المصري الديمقراطي لمراقبة انتخابات الشيوخ والتأكد من الالتزام بالقانون

يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم الإثنين اجتماعًا موسعًا للجنة متابعة الانتخابات، وذلك بمقر الحزب الرئيسي من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، لمتابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحزب لمجريات العملية الانتخابية، وضمان التزامها بالمعايير الديمقراطية والقانونية، إلى جانب دعم مرشحي الحزب ميدانيًا، وتنسيق جهود المتابعة في مختلف المحافظات.

وسيتم مناقشة التقارير الواردة من مختلف اللجان، والتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال يوم التصويت.

بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل

وحدد قانون مجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات الاقتراع والتصويت والفرز في الانتخابات.

وترصد فيتو تلك الضوابط والإجراءات تزامنا مع بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل اليوم الإثنين.

ونص القانون على الآتي:

1- على الناخب أن يُبدى رأيه، فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.

2 - يجرى التصويت على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي.

3 - في الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

أعلى الأصوات الصحيحة

4 - أن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

5 - في حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة، أُجري الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.



6-في الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.

7- إن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأي من القوائم فى الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن وفتح باب الترشح اعتبارًا من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 14 وحتى 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة فى يومى 25 و26 فى الخارج، ويومى 27 و28 فى الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

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