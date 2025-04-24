الخميس 24 أبريل 2025
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سياسة

المصري الديمقراطي الاجتماعي يشارك في مؤتمر "تحقيق العدالة العالمية" بالهند

وفد الحزب
وفد الحزب

يشارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مؤتمر "تحقيق العدالة العالمية"، الذي ينظمه التحالف التقدمي في مدينة حيدر آباد بالهند، يومي 25 و26 أبريل 2025، بمشاركة أكثر من 100 حزب ومنظمة تقدمية من مختلف قارات العالم.

 

 

 

ويضم وفد الحزب باسم كامل الأمين العام للحزب، والمنسق العام للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، وفريدي البياضي نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، زمنى شماخ أمين الإعلام بالحزب، والمنسق الإعلامي للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي

تأتي المشاركة في إطار حرص الحزب على التواصل مع القوى التقدمية حول العالم، وتبادل الخبرات والأفكار بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة المناخية.

يشارك الحزب في عدد من الجلسات الرئيسية بالمؤتمر، ومن المقرر أن يصدر تقريرًا ختاميًا بعد انتهاء الفعاليات يتضمن أبرز ما طُرح من مناقشات وتوصيات، وكيفية ترجمتها إلى آليات عملية تُسهم في دعم مسار الديمقراطية الاجتماعية، خاصة في السياق المصري، من خلال تقديم رؤى واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع المشاركة السياسية، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحديات المحلية والإقليمية.

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