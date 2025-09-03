الدوري السعودي، نجم الاتحاد يقترب من الرحيل

الدوري السعودي، أشارت تقارير صحفية، إلى أن الإسباني أوناي هيرنانديز لاعب وسط الاتحاد السعودي، بات قريبا من الانتقال إلى فريق الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقارير، أن إدارة الاتحاد تلقت عرضا من فريق الشباب من أجل استعارة لاعبه الإسباني أوناي هيرنانديز، حتى نهاية الموسم الجاري، وأن الموافقة باتت قريبة.

وقرر الاتحاد قيد المالي محمد دومبيا، القادم من رويال أنتويرب البلجيكي، ضمن فئة الأجانب الشباب فور إتمام التعاقد معه، بجانب المدافع الجديد المنتظر ضمه.

