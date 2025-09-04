تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

افتتح موقع التنسيق اليوم الخميس، بابه لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2025، يبحث طلاب دبلوم تجاري 3 سنوات عن مؤشرات القبول بالكليات 2025، بعد فتح باب تسجيل الرغبات والحد الادني.

.

وتختلف مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية كل عام عن سابقه، وفقا لأعداد الطلاب والرغبات التي يسجلونها على موقع التنسيق.



ويمكن لطلاب دبلوم تجاري 3 سنوات الاسترشاد بنتيجة تنسيق العام الماضي 2024 والتي جاءت كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري ثلاث سنوات لعام 2024



معهد فني صحى طنطا 98.96

معهد فني صحى المنصوره 98.62

معهد فني صحى بنها 98.45

معهد فني صحى الزقازيق 98.44

معهد فني صحى الوادي الجديد 98.28

معهد فني صحى امبابة 98.27

تجارة كفر الشيخ 98.10

معهد فني صحى بنى سويف 98.10

فنى صحي جنوب الوادي 98.01

معهد فني صحى اسوان 97.93

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 97.83

تجارة دمنهور 97.76

تجارة أسيوط 97.76

تجارة بور سعيد 97.76

تجارة دمياط 97.76

تجارة المنصورة 97.76

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 97.76

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 97.75

تجارة طنطا 97.75

تربية طنطا 97.75

تجارة الإسكندرية 97.75

تجارة مدينة السادات 97.67

تجارة السويس 97.67

تجارة انتساب موجه أسيوط 97.67

تربية كفر الشيخ 97.66

تجارة انتساب موجه دمياط 97.59

تجارة انتساب موجه دمنهور 97.59

تجارة انتساب موجه المنصورة 97.59

تجارة انتساب موجه بور سعيد 97.59

تجارة الزقازيق 97.59

تجارة أسوان 97.59

تجارة سوهاج 97.59

تجارة جنوب الوادي 97.59

تربية حلوان 97.58

تجارة المنوفية بشبين الكوم 97.58

تجارة انتساب موجه طنطا 97.58

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 97.50

تجارة بنها 97.50

تجارة العريش 97.50

تجارة انتساب موجه الزقازيق 97.41

تجارة بني سويف 97.41

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 97.41

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 97.41

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 97.41

تربية مدينة السادات 97.41

تجارة القاهرة 97.41

تجارة عين شمس 97.33

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 97.33

تجارة انتساب موجه أسوان 97.33

تربية سوهاج 97.32

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 97.32

تجارة انتساب موجه بنها 97.31

تجارة وإدارة أعمال حلوان 97.25

تجارة انتساب موجه العريش 97.24

تجارة انتساب موجه بني سويف 97.24

تجارة انتساب موجه السويس 97.24

تجارة انتساب موجه القاهرة 97.24

تجارة انتساب موجه عين شمس 97.24

تجارة انتساب موجه سوهاج 97.24

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 97.24

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 96.03

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 95.38

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 95.17

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 95.00

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 94.65

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 93.96

الفني التجارى بالروضه 93.44

الفني التجارى بدمنهور 91.90

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 91.03

الفني التجارى ببنها 90.51

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 89.82

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 89.66

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 89.31

الفني التجارى بالاسكندريه 89.25

الفني التجارى بطنطا 88.27

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 87.93

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 87.93

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 87.06

الفني التجارى بشبرا 86.72

الفني التجارى بالمطريه 86.55

الفني التجارى باسوان 86.55

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 86.37

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

حددت الوزارة مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب الدبلومات الفنية، للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، لكل مؤهل من مؤهلات الدبلومات الفنية، وجاءت كالتالي:

أولًا: الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات.

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي....(ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

2- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

باستمارة النجاح كما يلي:

س / 000000

3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

4- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

ثانيًا: الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية".

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

2. يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

