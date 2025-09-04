31 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي لعدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 31 مواطنا منذ فجر اليوم الخميس، في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة.

قوات الاحتلال تستهدف مجموعة من المواطنين جنوب خانيونس

وأشارت المصادر، إلى أن من بين الشهداء ثلاثة مواطنين من منتظري المساعدات إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب خانيونس.

وفي مدينة غزة، استشهد 7 مواطنين من عائلة أبو العيش جراء قصف الاحتلال خيمتهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حبيب في حي الصبرة

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حبيب في حي الصبرة بمدينة غزة، فيما استشهد 4 مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

أمام في مدينة دير البلح، استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص جيش جنوب شرق مدينة دير البلح.

