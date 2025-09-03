وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يعلن شروط تل أبيب بشأن مستقبل غزة

قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية تضع مجموعة من الشروط الأساسية فيما يتعلق بملف غزة ومستقبل القطاع.

شروط الاحتلال للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة

وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أبرز الشروط المعلنة بشأن الموافقة على اتفاق ويتكوف بشأن غزة، تتعلق بإعادة الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح غزة بشكل كامل، إقامة منطقة أمنية عازلة، ضمان حرية الحركة في القطاع على المدى البعيد.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وما يرافقها من ضغوط دولية وإقليمية لإرساء تهدئة وإيجاد مخرج سياسي للأزمة.



وزعم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يؤمن بأن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من قطاع غزة سيأتي قبل فرضها على الضفة الغربية.

تصريحات سموتريتش بشأن غزة والضفة

تعكس تصريحات سموتريتش توجهًا سياسيًا يتجاوز العمليات العسكرية الجارية، إذ يربط بين الحرب في غزة ومشروع الضم والسيادة الذي تدفع به بعض الأوساط الإسرائيلية.

تصعيد عسكري إسرائيلي

يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه غزة تصعيدًا عسكريًا واسعًا، بينما تواصل الحكومة الإسرائيلية مواجهة انتقادات داخلية وخارجية بشأن أهداف الحرب وخططها المستقبلية.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، أن حدة التوتر بين القيادتين العسكرية والسياسية في الاحتلال تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي.

