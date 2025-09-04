الخميس 04 سبتمبر 2025
وزير الخارجية الأمريكي يستعد للمشاركة في فعالية صهيوني بالقدس الشرقية

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال شهر سبتمبر الجاري.

المتوقع أن يزور روبيو المنطقة قريبا

وقال مراسل موقع "أكسيوس"، اليوم الخميس، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "إنه من المتوقع أن يزور روبيو المنطقة قريبا".

حدث تنظمه مجموعة من المستوطنين في موقع أثري 

وأضاف: "سيشارك روبيو يوم 14 سبتمبر في حدث تنظمه مجموعة من المستوطنين في موقع أثري حساس على الصعيد السياسي"، مشيرا إلى أن الموقع يقع "أسفل قرية سلوان الفلسطينية في القدس الشرقية، على مسافة قصيرة جدا من المسجد الأقصى".

