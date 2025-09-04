وزير الخارجية الأمريكي يستعد للمشاركة في فعالية صهيوني بالقدس الشرقية

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال شهر سبتمبر الجاري.

المتوقع أن يزور روبيو المنطقة قريبا

وقال مراسل موقع "أكسيوس"، اليوم الخميس، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "إنه من المتوقع أن يزور روبيو المنطقة قريبا".

حدث تنظمه مجموعة من المستوطنين في موقع أثري

وأضاف: "سيشارك روبيو يوم 14 سبتمبر في حدث تنظمه مجموعة من المستوطنين في موقع أثري حساس على الصعيد السياسي"، مشيرا إلى أن الموقع يقع "أسفل قرية سلوان الفلسطينية في القدس الشرقية، على مسافة قصيرة جدا من المسجد الأقصى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.