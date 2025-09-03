ويتكوف: ضم الضفة يهدد جهود واشنطن مع العرب لما بعد حرب غزة

كشفت منصة أكسيوس نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم الضفة الغربية ستعرقل بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة على التنسيق مع الدول العربية بشأن خطة المرحلة التالية لما بعد الحرب في غزة.

المساعى الأمريكية مع الشركاء العرب

الإدارة الأمريكية تسعى إلى بلورة رؤية مشتركة مع شركائها العرب حول مستقبل غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، وترى أن أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب في الضفة يُنظر إليه كعقبة أمام بناء إجماع إقليمي يضمن الاستقرار.

حساسية ملف الضفة الغربية

موقف الإدارة الأمريكية الذي ظهر في تصريح ويتكوف يعكس حساسية ملف الضفة الغربية في سياق الحرب على غزة، ويؤكد أن الخطوات الإسرائيلية لا تنعكس فقط على الداخل الفلسطيني، بل تؤثر على المعادلات الإقليمية والدبلوماسية الأمريكية.

تصريحات سموتريتش بشأن غزة والضفة

وزعم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يؤمن بأن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من قطاع غزة سيأتي قبل فرضها على الضفة الغربية.

تعكس تصريحات سموتريتش توجهًا سياسيًا يتجاوز العمليات العسكرية الجارية، إذ يربط بين الحرب في غزة ومشروع الضم والسيادة الذي تدفع به بعض الأوساط الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.