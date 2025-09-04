الخميس 04 سبتمبر 2025
موعد مباراة الجزائر وبوتسوانا في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

تصفيات كأس العالم، يلتقي منتخب الجزائر، اليوم الخميس، مع نظيره بوتسوانا في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على ملعب حسين آيت أحمد في الجزائر.

موعد مباراة الجزائر وبوتسوانا في تصفيات المونديال 


تنطلق صافرة مباراة الجزائر وبوتسوانا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوتسوانا


تنقل مباراة الجزائر أمام بوتسوانا مباشرة عبر قناة SSC Sport 2 HD السعودية، والقناة السادسة الشبابية الأرضية.


ويبحث المنتخب الجزائري عن استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل إلى المونديال.

 

ويدخل "محاربو الصحراء" اللقاء وهم في صدارة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن موزمبيق الوصيف، بينما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

 

