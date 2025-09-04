دولة عربية تضع شرطًا لتنقل مواطنيها في العاصمة

دعت اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم بالسودان مواطنيها إلى ضرورة حمل الأوراق الثبوتية أثناء تنقلهم بين مناطق الولاية.

تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون

وبحسب اللجنة السودانية ؛ فإن ذلك يأتي في إطار خطة تأمين العاصمة وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.

وشددت اللجنة على ضرورة إبراز الأوراق الثبوتية عند الطلب وذلك لتسهيل حركة المواطنين وضمان انسيابية الإجراءات الأمنية.

الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار وتطبيع الحياة العامة

كما شددت اللجنة السودانية على أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار وتطبيع الحياة العامة في الولاية.

قال وزير الداخلية السوداني بابكر سمرة، إن هناك انتشارا أمنيا مكثفا في الخرطوم لإعادة الاستقرار والهدوء.

الشرطة شريك أساسي في بناء الدولة

فيما قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن “الشرطة شريك أساسي في بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها، وندعم جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن السودانيين”.

وأضاف البرهان أن “الخرطوم شهدت معارك كبيرة وميليشيا الدعم السريع لم تخرج منها بسهولة، وأن معركتنا ضد ميليشيا الدعم السريع متواصلة حتى إعادة النازحين إلى منازلهم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.