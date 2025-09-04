الخميس 04 سبتمبر 2025
خارج الحدود

دولة عربية تضع شرطًا لتنقل مواطنيها في العاصمة

الخرطوم، فيتو
دعت اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم بالسودان مواطنيها إلى ضرورة حمل الأوراق الثبوتية أثناء تنقلهم بين مناطق الولاية.

تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون

وبحسب اللجنة السودانية ؛ فإن ذلك يأتي في إطار خطة تأمين العاصمة وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.

وشددت اللجنة على ضرورة إبراز الأوراق الثبوتية عند الطلب وذلك لتسهيل حركة المواطنين وضمان انسيابية الإجراءات الأمنية.

الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار وتطبيع الحياة العامة

كما شددت اللجنة السودانية على أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار وتطبيع الحياة العامة في الولاية.

قال وزير الداخلية السوداني بابكر سمرة، إن هناك انتشارا أمنيا مكثفا في الخرطوم لإعادة الاستقرار والهدوء.

الشرطة شريك أساسي في بناء الدولة 

فيما قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن “الشرطة شريك أساسي في بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها، وندعم جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن السودانيين”.

وأضاف البرهان أن “الخرطوم شهدت معارك كبيرة وميليشيا الدعم السريع لم تخرج منها بسهولة، وأن معركتنا ضد ميليشيا الدعم السريع متواصلة حتى إعادة النازحين إلى منازلهم”.

