خارج الحدود

مصر تعزي السودان في ضحايا الانزلاقات الأرضية بدارفور

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وقيادة السودان وشعبه الشقيق في ضحايا الانزلاقات الأرضية المدمرة في إقليم دارفور التي أدت إلى مصرع مئات الأشخاص.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية كامل التضامن مع حكومة وقيادة السودان وشعبه الشقيق في هذا المصاب الأليم، معربة عن التعزية لأسر الضحايا.

