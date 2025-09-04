أسماء ضحايا حادث العاشر من رمضان المروع

شهدت مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، حادث تصادم مأساوي أمام التأمين الصحي ونادي الرواد، أسفر عن مصرع 3 طلاب وإصابة آخر.

لحظات رعب أمام التأمين الصحي.. 3 وفيات وإصابة طالب في حادث مأساوي بالعاشر من رمضان

وحصلت فيتو على قائمة بأسماء الضحايا وهم كل من:-“ياسين زياد عطية” 15 عامًا مقيم بالمجاورة 48، "أحمد إبراهيم عطية"15 سنة مقيم بالمجاورة 48،"حسام أحمد محمد"15 عامًا مقيم بالمجاورة 48، فيما أصيب أحمد محمود أحمد، 15 عامًا مقيم بالمجاورة 49.

لحظات رعب أمام التأمين الصحي.. 3 وفيات وإصابة طالب في حادث مأساوي بالعاشر من رمضان، فيتو

تحفظ على جثامين 3 طلاب بالعاشر من رمضان.. ونقل مصاب إلى المستشفى الجامعي

وتم نقل المصاب إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي محافظة الشرقية ولتلقي العلاج اللازم، فيما جرى التحفظ على جثامين المتوفين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

لحظات رعب أمام التأمين الصحي.. 3 وفيات وإصابة طالب في حادث مأساوي بالعاشر من رمضان، فيتو

السوشيال ميديا ترتدي ثوب الحداد على ضحايا حادث العاشر المأساوي

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "فيسبوك"، عقب الحادث المروع الذي شهدته مدينة العاشر من رمضان وأسفر عن مصرع 3 طلاب وإصابة آخر. وامتلأت الصفحات والمنشورات بصور الضحايا وعبارات النعي والدعاء لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي ورواد السوشيال ميديا الذين عبروا عن أسفهم الشديد لفقد شباب في عمر الزهور.

