الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسماء ضحايا حادث العاشر من رمضان المروع

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

شهدت مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، حادث تصادم مأساوي أمام التأمين الصحي ونادي الرواد، أسفر عن مصرع 3 طلاب وإصابة آخر.

مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادث مروع أمام نادي الرواد بالعاشر من رمضان (صور)

لحظات رعب أمام التأمين الصحي.. 3 وفيات وإصابة طالب في حادث مأساوي بالعاشر من رمضان

وحصلت فيتو على قائمة بأسماء الضحايا وهم كل من:-“ياسين زياد عطية” 15 عامًا مقيم بالمجاورة 48، "أحمد إبراهيم عطية"15 سنة مقيم بالمجاورة 48،"حسام أحمد محمد"15 عامًا مقيم بالمجاورة 48، فيما أصيب أحمد محمود أحمد، 15 عامًا مقيم بالمجاورة 49.

<span style=
لحظات رعب أمام التأمين الصحي.. 3 وفيات وإصابة طالب في حادث مأساوي بالعاشر من رمضان، فيتو

تحفظ على جثامين 3 طلاب بالعاشر من رمضان.. ونقل مصاب إلى المستشفى الجامعي

وتم نقل المصاب إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي محافظة الشرقية ولتلقي العلاج اللازم، فيما جرى التحفظ على جثامين المتوفين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

<span style=
لحظات رعب أمام التأمين الصحي.. 3 وفيات وإصابة طالب في حادث مأساوي بالعاشر من رمضان، فيتو

السوشيال ميديا ترتدي ثوب الحداد على ضحايا حادث العاشر المأساوي

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "فيسبوك"، عقب الحادث المروع الذي شهدته مدينة العاشر من رمضان وأسفر عن مصرع 3 طلاب وإصابة آخر. وامتلأت الصفحات والمنشورات بصور الضحايا وعبارات النعي والدعاء لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي ورواد السوشيال ميديا الذين عبروا عن أسفهم الشديد لفقد شباب في عمر الزهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع ٣ مراهقين في حادث مروري بالعاشر إحصاءات حوادث الطرق في مصر أخبار حوادث الطرق حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

ناد برازيلي يطرد 3 لاعبين بسبب صور مع ممثلة أفلام "للكبار فقط"

مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادث مروع أمام نادي الرواد بالعاشر من رمضان (صور)

مستقبل وطن في المقدمة وحماة الوطن وصيفا، خريطة الأحزاب بمجلس النواب المقبل

قاضية أمريكية توجه "صفعة" جديدة لترامب وتبطل تجميد تمويل "هارفارد"

ياسمين عبد العزيز تفاضل بين الشعبي والكوميدي في رمضان 2026

منتخب مصر ينهي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة إثيوبيا (صور)

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)

الأكثر قراءة

صفقة شاملة، أول رد من حماس على عرض ترامب لوقف الحرب في غزة

وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادث مروع أمام نادي الرواد بالعاشر من رمضان (صور)

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

اسم من العيار الثقيل يدخل قائمة المرشحين لتدريب الأهلي (فيديو)

أول تعليق من إسرائيل على موافقة حماس لعرض ترامب

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads